اليابان تثمن جهود ولي العهد السعودي في تعزيز العلاقات الثنائية

أعربت اليابان عن تقديرها للجهود التي يبذلها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية واليابان، من خلال الرؤية السعودية اليابانية 2030، مؤكدة دعمها للمملكة لإنجاح رئاستها لمجموعة العشرين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليابانية ماساتو اوتاكا في الرياض مساء أمس على هامش زيارة دولة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للسعودية أبرز فيه أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد حرص اليابان على تقوية علاقاتها مع المملكة لدورها المحوري في المنطقة، ونقل شكرها على مواصلة واستمرار تدفق النفط إلى اليابان بشكل مستمر ومستقر.

وأكد أهمية بذل الجهود الدبلوماسية وتعزيز لغة الحوار بين الأطراف لخفض التصعيد وحدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على أن بلاده ترى أن أي مواجهة عسكرية في المنطقة ستكون لها تداعيات كبيرة على السلام والاستقرار ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب بل على العالم بأسره.

Advertisements

وأشار إلى أن دولة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أعلن عن إقرار اليابان إرسال قوة الدفاع عن النفس عبارة عن سفينة لجمع المعلومات وتضمن حماية وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة.

اقرأ أيضاً...اليابان: السعودية زعيمة العالم العربي والإسلامي

واستعرض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليابانية ماساتو اوتاكا، خلال المؤتمر حجم الاستثمارات بين السعودية واليابان والذي يعد أحد محاور الرؤية السعودية اليابانية 2030، التي بدأت في عام 2016 وتشمل 69 محوراً في مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، مبيناً أن الاستثمارات والعقود بين البلدين في السنوات الأخيرة تزيد عن 30 بليون دولار.