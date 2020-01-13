كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنود الكاملة لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر مطلعة، أن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يتضمن وقف إرسال قوات تركية إلى ليبيا، كما يتضمن وقفاً لإطلاق النار ستشرف عليه الأمم المتحدة، وانسحاب متبادل للقوات، وكذلك يتضمن إسناد مهمة مكافحة الإرهاب للجيش الوطني الليبي، حسبما ذكرت قناة العربية.

وبحسب مصادرنا، فإن الاتفاق سيتضمن الآتي:

*روسيا تشرف علي وقف إطلاق النار بإرسال وفود روسية الي ليبيا للإشراف علي عملية وقف إطلاق النار.

*وقف إرسال قوات تركية الي طرابلس، حيث تم الاتفاق علي ذلك مع روسيا بتجميد إرسال قوات تركية الي ليبيا في الوقت الحالي.

*إشراف دولي علي وقف إطلاق النار والأمم المتحدة تشرف كطرف دولي علي إيقاف إطلاق النار.

*الهدنة تشمل سحب القوات من "الوفاق" ومن قوات الجيش الوطني الليبي والعودة علي الثكنات دون اأي شروط والحل السياسي فقط.

*بعض الميليشيات المسلحة ستقوم بتسليم أسلحتها، وهو ما يتم الاتفاق عليه حاليا.

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*تقسيم المهام والصلاحيات بين حكومة "الوفاق" من جهة والبرلمان الليبي وقائد الجيش خليفة حفتر من جهة أخرى.

*سيتم التوقيع علي وثيقة ملزمة لكل من حفتر والسراج كل منهما ملزم بها ولا يمكن التراجع عنها.

*ستكون هناك مهام للجيش الوطني الليبي أبرزها مكافحة الاٍرهاب والتنظيمات الإرهابية وسيكون ذلك فيما بعد بالتنسيق مع السراج.

*هناك مفاوضات لإدخال تعديلات علي حكومة "الوفاق"، ولكن لازالت في مرحلة مبكرة.

*إشراف دولي علي منافذ بحرية وبرية والجيش الوطني يتولي مهام تأمين آبار النفط والغاز.

وقد أعلن الجيش الليبي، الموافقة على عقد هدنة مع حكومة فايز السراج، بعد الانتصارات الساحقة التي حققها الجيش الوطني الليبي على جميع المستويات، ومنها تحرير مدينة سرت في 3 ساعات فقط.