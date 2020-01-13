كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العربية": اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يتضمن وقف إرسال قوات تركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية، نقلًا عن مصادرها، بأن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يتضمن وقف إرسال قوات تركية، وانسحاب متبادل للقوات.

وقالت قناة العربية، إن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ستشرف عليه الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن إسناد مهمة مكافحة الإرهاب للجيش الوطني.

Advertisements

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية، في وقت سابق اليوم، أن قائد الجيش الوطني الليبي اللواء خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، قد يوقعان اتفاقا لوقف النار في ليبيا.

أشار مسؤول روسي، إلى أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق سيزوران موسكو قريبا لبحث وقف إطلاق النار.

وقد أعلن الجيش الليبي، الموافقة على عقد هدنة مع حكومة فايز السراج، بعد الانتصارات الساحقة التي حققها الجيش الوطني الليبي على جميع المستويات، ومنها تحرير مدينة سرت في 3 ساعات فقط.