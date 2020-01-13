كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمير هاري في مواجهة مع العائلة المالكة بشأن الإستقلال المالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيجلس الأمير هاري مع الملكة وشقيقه الأمير ويليام، والأمير تشارلز اليوم لبحث خطط مستقبله مع ميجان وأرشي. وسيكون الاجتماع التاريخي في عزبة ساندرينجهام التابعة للملكة، هذه هي أول مرة يلتقي فيها هاري بكبار أفراد العائلة المالكة منذ إصدار بيانه عن القنابل الأسبوع الماضي.

ومن المعتقد أن ميجان قد تنضم إلى المحادثات عبر الهاتف لأنها في كندا حاليًا مع الطفلين أرشي. وعادت الدوقة قبل أيام قليلة بعد أن أمضت العائلة فترة راحة طويلة في عيد الميلاد في كولومبيا البريطانية.

والتقى الأمير تشارلز مع السلطان العماني الجديد هيثم بن طارق آل سعيد في مسقط بسلطنة عمان بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد ولكنه كان في المملكة المتحدة مساء الأحد.

ويقال إن هاري وميغان تركتا الملكة تشعران "بالأذى" جراء إعلانهما بأنهما يعتزمان التراجع ككبار أفراد العائلة المالكة، والاستقلال المالي وتقسيم وقتهم بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية. وهناك مجموعة من القضايا التي سيتم مناقشتها اليوم، ومن المحتمل أن يحاول أفراد العائلة المالكة التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء الاجتماع لوقف الأزمة العاجلة التي تسبب أضرارًا دائمة للنظام الملكي.

وأثار بيان هاري وميجان أسئلة مهمة حول التمويل لأمن الزوجين على مدار الساعة، ووصول وسائل الإعلام إلى الأحداث الملكية الخاصة بهما، وكيف سيدفعون مقابل أنماط حياتهم المستقبلية. من بين القضايا المهمة الأخرى التي يتعين حلها من الذي سيدفع تكاليف الأمن الكبيرة لحماية الزوجين وابنهما إذا قضوا أجزاء كبيرة من السنة في كندا وربما في أمريكا.

ولا يُعرف الوقت الذي تنوي العائلة عقده، أو إلى متى يتوقع أن تستمر القمة، أو ما إذا كان قد تم تخصيص يوم كامل لإيجاد حل.

وقبل الاجتماع، سيتم منح أفراد العائلة المالكة مقترحات مكتوبة تنتجها مكاتبهم وغيرها، بما في ذلك الإدارات الحكومية ذات الصلة من المملكة المتحدة وكندا، حيث يعتقد أن هاري وميجان سيؤسسان منزلًا ثانيًا.

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ومن غير المعروف من سيشارك في الاجتماع، لكن من المحتمل أن ينضم الوزراء الخاصون لأربعة ملكات إلى جزء من المحادثات للمساعدة في أي أسئلة.

وأصدرت الملكة، وتشارلز، وويليام، أوامر لعائلاتهم بالعمل مع فريق ساسكسيس لإيجاد "حل عملي" بسرعة لرغبتهم في تغيير اتجاه حياتهم الملكية، ولكنهم ما زالوا يدعمون الملكة.

وقال مصدر ملكي إن "الخطوات المقبلة" سيتم الاتفاق عليها في الاجتماع، مضيفًا أن رغبة الملكة هي أن يتم حل المشكلة "بوتيرة سريعة".

وذُكر أن البعض في قصر باكنجهام يخشون من أن يتمكن كل من هاري وميجان من إجراء مقابلة تلفزيونية محتملة الضرر إذا لم يحصلا على ما يريدان.

وفي مقال لصحيفة صنداي تايمز، قال المذيع توم برادبي - صديق لكل من هاري وويليام "لدي فكرة عما قد يتم بثه في مقابلة كاملة دون حظر، ولن أفعل".

وأضاف، أعتقد انه سيحدث أمرًا جميلًا.