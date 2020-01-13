كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دبلوماسي صيني: مبدأ "صين واحدة" لم يهتز بعد انتخابات تايوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الدبلوماسى الصينى الكبير، وانغ يى، اليوم الإثنين، بان مبدأ صين واحدة لن يتغير بسبب نتيجة انتخابات تايوان ولن يتزعزع بالكلمات الخاطئة وتصرفات الساسة الغربيين، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

تمت إعادة انتخاب الرئيسة التايوانية تساي إنغ ون، التي تقول إن تايوان دولة مستقلة، بأغلبية ساحقة يوم السبت. تزعم الصين ان تايوان أراضيها بموجب مبدأ الصين الواحدة.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية: "نأمل ونعتقد أن المجتمع الدولي سيواصل التمسك بمبدأ الصين الواحدة، وأن يفهم ويدعم القضية العادلة للشعب الصيني لمعارضة الأنشطة الانفصالية من أجل" استقلال تايوان "وتحقيق إعادة التوحيد الوطني".

فقد فازت الرئيسة التايوانية تساي إنغ - ون من الحزب الديمقراطي التقدمي بأغلبية ساحقة يوم السبت ضد مرشح الحزب القومي الموالي للصين هان كو يو. وحذر خطاب النصر الذي القته الصين من تهديد القوة ضد الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

وقالت تساي "لقد أظهر الناخبون التايوانيون أنه عندما تتعرض سيادتنا وديمقراطيتنا للتهديد، فإن أهالي تايوان سيصرخون بعزم أكبر".

طورت تايوان هويتها الخاصة منذ انفصالها عن الصين خلال الحرب الأهلية عام 1949، لكنها لم تعلن مطلقًا الاستقلال الرسمي. لا تزال بكين تطالب بالسيادة على الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة وتهدد باستخدام القوة للسيطرة إذا لزم الأمر.

وقال قنغ: "بغض النظر عن كيفية تغير الوضع في جزيرة تايوان، فإن الحقائق الأساسية - أن هناك صين واحدة فقط في العالم وأن تايوان جزء من الصين - لن تتغير".

كما التقت رئيسة تايوان تساي إنغ ون، اليوم الأحد، بعد انتصارها الساحق في الانتخابات، مع السفير الأمريكي بحكم الواقع في تايبيه، حيث حذرت الصين من ضرورة التزام الدول بالاعتراف بأن بكين التي يحكمها الشيوعيون هي الحكومة الشرعية لـ "صين واحدة"، بما في ذلك تايوان.

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هنأ ويليام برنت كريستنسن، وهو دبلوماسي أمريكي ومدير المعهد الأمريكي في تايوان، تساي على فوزها وشكرته على دعمه.

وقالت تساي، وفقا لسجل الملاحظات من الجانب الأمريكي، " نمت الشراكة بين تايوان والولايات المتحدة بالفعل من شراكة ثنائية إلى شراكة عالمية. في المستقبل، سنواصل البناء على الأساس الذي أنشأناه على مدى السنوات الثلاث الماضية لتعزيز تعاوننا في القضايا العالمية."

تعتبر الصين تايوان، المتمتعة بالحكم الذاتي، جزءًا من أراضيها وتعارض أي اتصال رسمي مع الولايات المتحدة كتدخل في شؤونها الداخلية. ليس للولايات المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها ملزمة قانونًا بضمان قدرة تايوان على الدفاع عن نفسها ضد التهديدات.

سعت تساي إلى توثيق العلاقات مع الولايات المتحدة في الوقت الذي تراجع فيه عن الضغط من الصين، وقامت إدارة ترامب بالمثل.

وقالت تساي "اليوم أريد أن أذكر سلطات بكين مرة أخرى بأن السلام والمساواة والديمقراطية والحوار هي مفاتيح الاستقرار. أريد لسلطات بكين أن تعرف أن تايوان الديمقراطية وحكومتنا المنتخبة ديمقراطيًا لن تتنازل أبدًا عن التهديدات ".

يعد انتصار تساي بمثابة انتكاسة للرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت تتصارع فيه بكين مع تباطؤ اقتصادي طويل الأمد، ومظاهرات مناهضة للحكومة في هونغ كونغ.

بعد إعلان نتائج الانتخابات في وقت متأخر من يوم السبت، قال ما شياو قانغ، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في الصين، إن الصين ترغب في العمل مع الشعب التايواني لدفع "إعادة التوحيد السلمي للبلاد".

لكنه حذر من أن الصين ستحمي بحزم وحدة أراضيها وتعارض أي تحركات انفصالية واستقلال تايوان، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الرسمية.

