كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد بن زايد: العلاقات بين الإمارات وعمان ستبقى قوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، تعازيه لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بمناسبة وفاة السلطان قابوس.

ونقل الشيخ محمد بن زايد تعازي الرئيس، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إلى السلطان هيثم، وذلك يتم منح الشعب العماني القوة والاستقرار والتقدم.

وقد رافق سمو الشيخ محمد في اجتماع العزاء الذي أقيم في مسقط وفد رفيع المستوى ضم: الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين؛ والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس أبوظبي التنفيذي؛ والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية؛ والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي؛ والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة؛ والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ورئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.

وأكد الشيخ محمد على الرفيق بين البلدين خلال لحظات الحزن والأسى هذه بعد وفاة زعيم خليجي وعرب ودولي عظيم، ترك وراءه إرثا على تاريخ المنطقة والعالم.

وأشاد الشيخ محمد بدور السلطان قابوس في بناء سلطنة عمان الحديثة ونهضتها التنموية، إضافة إلى تعزيز العلاقات بين الإمارات وعمان. كما أشاد بدور الزعيم الراحل في دعم الجهود العربية والخليجية المشتركة لضمان السلام والأمن الإقليميين والعالميين.

وقال الشيخ محمد "السلطان قابوس كان رمزا للحكمة، وهو صاحب رؤية تعمل مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لصالح البلدين وشعبيهما".

وأكد الشيخ محمد أن العلاقات القوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان لا تزال قائمة، وستستمر نتيجة للعلاقات الأخوية التي تربط البلدين ببعضهما البعض، والأسس التاريخية القوية التي تقوم عليها هذه العلاقات.

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وتمنى الشيخ محمد نجاح السلطان هيثم في قيادة بلاده نحو مزيد من التطوير والتقدم.

ومن جانبه، أعرب سلطان عمان المعين حديثًا عن خالص شكره وتقديره للمشاعر الحقيقية التي نقلتها قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها تجاه السلطنة وشعبها خلال هذا الوقت.

وأكد السلطان هيثم على روابط الأخوة التاريخية القوية بين البلدين، واستمرار قيادتهما لمواصلة تطوير هذه العلاقات.

وتمنى لدولة الإمارات مزيدًا من التقدم والتطوير تحت إشراف قيادتها.

وقدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تعازيه للسلطان هيثم في وفاة السلطان قابوس.

كما سافر زعماء العالم الآخرون إلى عمان للقاء السلطان الجديد وأعربوا عن تعازيهم. وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأمير تشارلز من بين الذين وصلوا إلى مسقط.

كما التقى أمير الكويت وسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين السلطان هيثم في مسقط.