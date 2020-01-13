كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفلبين تغلق المدارس والشركات في العاصمة مانيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم الإثنين، إغلاق المدارس والشركات في العاصمة مانيلا، بعدما أطلق بركان سحبا من الرماد في أنحاء المدينة.

وحذر خبراء الزلازل من احتمال ثوارن البركان في أي وقت وحدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وبحسب وكالة "رويترز"، أن السلطات الفلبينية أجبرت آلاف الناس على ترك منازلهم حول تال، أحد أصغر البراكين النشطة في العالم، الذي نفث رمادا لليوم الثاني من فوهته الواقعة وسط بحيرة على بعد 70 كم جنوبي مانيلا.

وفي مؤتمر صحفي، قالت ماريا انطونيا بورناس رئيسة الأبحاث في معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل: "لقد فاجأتنا سرعة النشاط البركاني".

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وأضافت بورناس: "رصدنا حمما. لا تزال عميقة ولم تصل للسطح بعد. لكننا نتوقع ثورانا خطيرا في أي وقت".

وكانت السلطات الفلبينية، قد حذرت من أن ثوران البركان قد يؤدي إلى موجات تسونامي في البحيرة.

وأجلت السلطات أكثر من 16 ألف شخص من الجزيرة البركانية والمنطقة المحيطة بها وهي مقصد سياحي شهير. وأثارت عشرات الهزات الأرضية قلق السكان.