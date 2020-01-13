كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سماع إطلاق نار حي قرب الاحتجاجات في إيران بعد كارثة الطائرة الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي طلقات نارية أطلقت في محيط الاحتجاجات الإيرانية التي نُظمت بعد أن اعترفت طهران بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية بالخطأ.

وحسبما ذكرت وكالة "رويترز"، لم يكن من الممكن على الفور التحقق من اللقطات التي تم نشرها في وقت متأخر يوم الأحد والتي أظهرت أيضًا وجود دماء على الأرض وصور لأشخاص يبدون أنهم من رجال الأمن في مكان آخر في المنطقة يحملون بنادق.

وأظهرت منشورات أخرى؛ الشرطة في معدات مكافحة الشغب تضرب المتظاهرين بالهراوات في الشارع، كما هتف الناس في الجوار "لا تضربوهم!".

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وقد اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران، لليوم الثاني على التوالي يوم الأحد، مما زاد الضغط على القيادة، بعد أن اعترف الجيش بأنها أسقطت بطريق الخطأ طائرة ركاب في أوكرانيا في وقت كانت طهران تخشى فيه الضربات الجوية الأمريكية، وفقًا لوكالة أنباء "رويترز" العالمية.

وهتفت مجموعة من المتظاهرين خارج جامعة في طهران، إنهم يكذبون لأن عدونا هي أمريكا، عدونا موجود هنا"، وفقًا لمقاطع الفيديو المنشورة على "تويتر"، عُرِض على عشرات المتظاهرين خارج جامعة أخرى في العاصمة وفي تجمعات في مدن أخرى.

كما نقلت بعض وسائل الإعلام التابعة للدولة، تقارير عن الاحتجاجات الجامعية، بعد المظاهرات التي اندلعت يوم السبت الماضي، والتي أشعلها إعلان إيران أن جيشها أسقط بطريق الخطأ الطائرة الأوكرانية يوم الأربعاء الماضي، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176.

وقال سكان طهران لـ"رويترز": إن الشرطة خرجت عن العمل في العاصمة اليوم الأحد؛ حيث اشتعل الغضب الشعبي بعد أيام من نفي الجيش، أنها كانت السبب في ذلك، حتى عندما أعلنت كندا والولايات المتحدة أن صاروخًا أسقط الطائرة.