قلعة مكونة.. حريق مهول يتسبب في خسائر مادية بالسوق الأسبوعي

اندلع حريق مهول، فجر اليوم الاثنين، داخل “رحبة التبن” بالسوق الأسبوعي القديم بقلعة مكونة.
وحسب مصادر محلية، فإن الحريق، الذي اندلع في ساعة متأخرة من الليل، تسبب في خسائر مادية كبيرة للمواطنين، و”الكسابة”.
وأضافت المصادر ذاتها أن مكان الحادث عرف استنفارا كبير لمختلف السلطات المحلية، وعناصر الوقاية المدنية، الذين تمكنوا بصعوبة من إخماد الحريق.
يذكر أن أسباب اندلاع الحريق في السوق الأسبوعي لقلعة مكونة، لاتزال مجهولة، وقد فتحت المصالح المختصة تحقيقا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
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