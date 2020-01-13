العثور على عظام وأوان وقطع فخرية عمرها أزيد من 5 ألف سنة ضواحي أزيلال

تمكن فريق مغربي من باحثين، وعلماء آثار بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، من العثور على بقايا عظام، وأوان، عمرها أزيد من 5 آلاف سنة، في مقبرة ببين الويدان ضواحي أزيلال.

وحسب مصادر محلية، فإن فريقا يترأسه مدير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث التابع لوزارة الثقافة بالرباط، عثر على عينات من بقايا عظام بشرية بالإضافة إلى قطع فخرية، وأوان قديمة، قيل إنها قد تعود إلى خمسة آلاف سنة.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم العثور على هذه القطع أول أمس السبت، داخل مقبرة بالقرب من قنطرة آيت الباكور، حيث توجد مغارات، يقول السكان الأصليون إنها تعود “للبردقيس”، حقبة التواجد البرتغالي بالمغرب.

ونقلت العظام، والقطع الفخرية، والأواني، التي عثر عليها قصد التأريخ لها بالمختبر التابع للمعهد الوطني للعلوم والآثار التابع لوزارة الثقافة بالرباط.