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إصابة إمرأتين في قصف حوثي على حي سكني بتعز

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 13 يناير 2020

أصيبت إمرأتان في قصف لمليشيا الحوثي على حي المناخ بتعز.

 

وقالت مصادر محلية إن قذيفة أطلقتها مليشيا الحوثي المتمركزة على أطراف المدينة سقطت على أحد المنازل في حي المناخ جنوب غرب المدينة ما ادى لإصابة امرأتين( 20 ، 27 عاما ) بجروح متوسطة

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وتواصل مليشيا الحوثي قصف الأحياء السكنية في تعز منذ بداية الحرب حيث قتل وجرح آلاف المدنيين.

 

وتفرض مليشيا الحوثي حصارا على المدينة من 3 اتجاهات ، وسط اتهامات للتحالف العربي بتعمد ابقاء المدينة رهن الحصار وعرقلة استكمال تحرير المحافظة والسعي لتقسيمها.

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