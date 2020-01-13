ماكرون يدعو إلى تنفيذ وقف إطلاق نار دائم وذي مصداقية في ليبيا

الإثنين 13 يناير 2020

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى تنفيذ وقف إطلاق نار "دائم وذي مصداقية" في ليبيا.



وفي وقت سابق، كشف مسؤول روسي كبير عن أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السرّاج سيلتقيان في العاصمة الروسية؛ لبحث شروط اتّفاق وقف إطلاق النّار.

جاء ذلك في وقت تتعدد فيه خروقات المليشيات التابعة لحكومة السراج لاتفاق وقف العمليات القتالية بالمنطقة الغربية، الذي أعلنه الجيش الوطني الليبي، السبت، اعتبارا من الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي.

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وأعلن اللواء المبروك الغزوي، آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الليبي، فجر الأحد، خرق مليشيات حكومة فايز السراج قرار وقف إطلاق النار بعد أقل من ساعة من دخوله حيز التنفيذ.

وأعلنت القوات المسلحة الليبية تحرير مدينة سرت الساحلية بالكامل من الجماعات المتطرفة التي كانت تسيطر عليها، موضحة أن عملية التحرير كانت دقيقة.

يشار إلى أن تحرير سرت من قبضة مليشيات الوفاق يمثل ضربة قاصمة لتنظيم الإخوان الإرهابي الذي اندفع بكل ثقله في المدينة الساحلية لتوسيع مناطق نفوذها من مصراتة إلى المدينة الساحلية الاستراتيجية