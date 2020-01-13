صحيفة لندنية: حماس أردوغان للتدخل في ليبيا بدأ يتراجع

الإثنين 13 يناير 2020

رصدت "رأي اليوم" الإلكترونية اللندنية " في افتتاحيتها "تطورات مهمة" في المشهد الليبي "يمكن أن ترسم الخريطة السياسية والجغرافية الجديدة لهذا البلد".



وقالت الصحيفة إن أول هذه التطورات هو "نجاح قوات الجنرال خليفة حفتر... في الاستيلاء على مدينة سرت الاستراتيجية"، والثاني هو "وصول أكثر من ثلاثة آلاف مقاتل سوري إلى العاصمة طرابلس، و35 مستشارا عسكريا تركيا للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق"، والثالث هو "تسارع التنافس بين الأطراف المتصارعة على الأرض الليبية لكسب كل من تونس والجزائر"، والرابع هو "اقتراب اكتمال نصاب الحضور لمؤتمر برلين الذي دعت لعقده المستشارة أنجيلا ميركل".

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ورأت الصحيفة أن حماس الرئيس أردوغان للتدخل عسكريا في ليبيا لوحظ أنه "يتراجع"، إذ إنه "اكتفى بإرسال 35 خبيرا عسكريا، وأكد أنه هؤلاء لن يشاركوا في القتال"، وأن تصريحاته "توحي بأنه سيكرر سيناريوهات تدخله في سوريا، أي يعتمد على غير الأتراك لخوض الحرب".

وتتساءل الصحيفة: "هل ستتحول ليبيا إلى سوريا أخرى؟ الإجابة الأكثر ترجيحا هي 'نعم'... السؤال الآخر: لمن ستكون الغلبة في نهاية المطاف؟ الإجابة غير واضحة رغم تقدم قوّات حفتر