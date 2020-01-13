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شكرا لقرائتكم خبر عن العوكلي: أردوغان يريد أن تكون ليبيا مفتاحه إلى أفريقيا والان مع التفاصيل
الإثنين 13 يناير 2020
قال الكاتب الصحفي سالم العوكلي في موقع قناة "ليبيا 218": "ضاعت مصر من الحلم الأردوغاني، وضاعت السودان بعد نهاية البشير، وضاعت سوريا بعد عودة جيشها ليسيطر على الأرض بدعم من الحليفين الروسي والإيراني، ولم يبق له سوى البطن الرخو الوحيد، ليبيا.
وأضاف أن أردوغان يريد أن تكون ليبيا مفتاحه البديل إلى أفريقيا، و لينقذ ما يمكن إنقاذه من أحلامه التي أصبحت ضد منطق التاريخ والجغرافيا، وخلط في هذه الحالة بين المشاعر القومية والمشاعر الدينية"
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