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شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص: بدء الهبوط التركي بسبب مغامرات البحث عن نفوذ إقليمي والان مع التفاصيل
الإثنين 13 يناير 2020
قال أكرم القصاص إن "تركيا التي شهدت انتعاشا اقتصاديا خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، بدأت في منحنى هبوط خلال العقد الثاني، بسبب مغامرات البحث عن نفوذ إقليمي، والرهان على التنظيمات الإرهابية".
ورأى الكاتب في "اليوم السابع" المصرية أنه "عندما شعر أردوغان بمأزق غزو ليبيا، بدأ تحركاته نحو روسيا في محاولة لإنقاذ حلفائه، مع تقدم الجيش الوطني الليبي، حيث سعى لإطلاق مبادرة مع الرئيس الروسي بوتين لوقف إطلاق نار في ليبيا، وكان رد الجيش الوطني الليبي حاسما برفض هذه المبادرة واستمرار تطهير ليبيا من الميليشيات الأجنبية المسلحة".
وأضاف القصاص: "من صفر مشاكل، إلى ازدحام الخصومات شرقا وغربا، وحتى حلفاء وجيران تركيا أنفسهم أصبحوا خصوما، وتصاعدت الأزمات بين أردوغان وألمانيا وأخيرا مع فرنسا... وحتى العلاقة مع روسيا تقوم على الشك منذ الصدام على الأراضي السورية، واليوم يخسر رهاناته على ليبيا، ليدخل عاما جديدا محملا بعلاقات عداء مع أغلب دول العالم"
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