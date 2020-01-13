شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند .. «مسيرة فيلة» تضامناً مع ضحايا الحيوانات في أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

شاركت مجموعة من التلاميذ والفيلة في تايلاند مسيرة صامتة في متنزه للفيلة اليوم الاثنين تكريما لملايين الحيوانات التي سقطت ضحية لحرائق الغابات المستعرة بأستراليا.

وحملت الفيلة وحراسها لافتات عليها صور ورسومات للحيوانات وعبارات تقول "صلوا من أجل أستراليا" خلال الحدث الذي نظمه متنزه أيوتهايا إليفانت بالاس أند رويال كرال وهو مقصد سياحي محلي.

ووصفت الحكومة الأسترالية حرائق الغابات بأنها "كارثة بيئية" خاصة بعدما بلغ عدد الحيوانات النافقة أو المهددة نحو مليار حيوان وطائر.

ويشمل ذلك قطعانا من حيوانات الكوالا والكنغر فضلا عن أنواع مهددة بالانقراض مثل طائر آكل العسل والببغاء الأرضي الغربي.