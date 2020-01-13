شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة بريطانيا ترأس «اجتماع أزمة» مع هاري وميجان والان نبدء بالتفاصيل

تجتمع ملكة بريطانيا مع حفيدها الأمير هاري وزوجته ميجان بعد أن أثار الزوجان أزمة في العائلة المالكة بإعلانهما التخلي عن واجباتهما الرسمية وقضاء وقت أطول في أمريكا الشمالية.

وسيحضر المحادثات الأمير تشارلز ولي العهد وولد هاري والأمير وليام شقيق هاري الأكبر في مزرعة ساندرينجهام في نورفولك بشرق إنجلترا.

وأثار إعلان هاري وميجان الصادم تخليهما عن مهامهما الملكية وقضاء جزء من وقتهما في أمريكا الشمالية أزمة في العائلة المالكة كشفت عن انقسامات بين أفرادها وأثارت الجدل بشأن ما يعنيه أن تكون من أفراد عائلة ملكية في القرن الحادي والعشرين.

ولم يتشاور الزوجان مع الملكة أو مع الأمير تشارلز بشأن إعلانهما الذي نشراه على إنستجرام وعلى موقعهما الإلكتروني الخاص وهي خطوة اعتبرتها الأسرة، التي تمتد جذورها لألف عام في تاريخ أوروبا، غير لائقة ومتسرعة.