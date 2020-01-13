في عهد أردوغان.. رغيف الخبز مهدد في تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم للبلاد، تلقي بظلالها بشكل أكبر على حياة الشعب التركي الذي يتضرر من سوء الأحوال الاقتصادية بجميع جوانبها. وقفزت معدلات استيراد تركيا للقمح خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2019، على نحو كبير، وذلك في الوقت الذى تراجعت فيه المساحات المزروعة.

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