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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس النواب الليبي يزور روسيا لبحث آخر التطورات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020
غادر القاهرة مساء الأحد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، متوجهاً على رأس وفد إلى موسكو في زيارة لروسيا يبحث خلالها آخر التطورات في بلاده على ضوء إتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية. وكان صالح قد إلتقى خلال زيارته لمصر مع رئيس مجلس النواب علي عبد العال وعدد من القيادات وكبار المسئولين لبحث آخر التطورات على الساحة الليبية، إلى جانب مشاركته فى بعض فعاليات البرلمان العربي لاستعراض الأزمة الليبية. ورحبت مصر بوقف لإطلاق النار بدأ منتصف ليل السبت-الأحد بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق، وأكدت دعمها لحل شامل يحفظ أمن ليبيا وأمن دول جوارها ودول حوض البحرالمتوسط، ويحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، مع التعامل بحزم مع التدخل الأجنبي في البلاد.
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