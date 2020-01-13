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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب: لا أهتم إذا وافقت إيران على التفاوض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد، إنه لا يِأبه إذا قبلت إيران التفاوض مع الولايات المتحدة وذلك بعد أن أشار مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين في وقت سابق إلى أنه لا يوجد خيار أمام طهران سوي قبول إجراء محادثات. وقال أوبراين لمحطة فوكس نيوز إن "حملة الضغط الأقصى" التي تمارسها إدارة ترامب ناجحة، وأضاف أن "إيران تختنق ولن يكون أمامها خيار سوى الجلوس على الطاولة". وأشار ترامب على تويتر يوم الأحد إلى المقابلة التي أجراها أوبراين وقال: "فعلياً لا يهمني إذا تفاوضوا. الأمر يعود إليهم تماماً ولكن لا أسلحة نووية ولا تقتلوا المحتجين عليكم". ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم أوبراين للتعليق على ذلك.
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