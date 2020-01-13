شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كاتب: تركيا تلعب على المتناقضات في مصالح الدول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 قال الكاتب تامر الهدار في موقع "بوابة الوسط" الليبية إن هناك "طموحا جيوسياسي لتركيا في ليبيا".

Advertisements وأضاف أن "المتابع الجيد للسياسة الخارجية التركية، يمكنه بوضوح ملاحظة الخطة التوسعية وخطوات تمددها في القوقاز وآسيا الوسطى والقرن الأفريقي والخليج العربي والبحر المتوسط". ورأى الكاتب أن تركيا "أصبحت تجيد اللعب على المتناقضات في مصالح الدول"، مؤكدا أنه "من مبدأ التوسع العسكري التركي، فلا مجال للشك في أن غرب المتوسط موقع استراتيجي يخدم مصالحه وخططه ونفوذه في المتوسط"

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