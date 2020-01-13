قائد الجيش الوطني الليبي يصل موسكو تمهيدا لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

وصل قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، الاثنين، إلى موسكو، تمهيداً لتوقيع وقف إطلاق النار مع حكومة "الوفاق" الليبية، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنك" للأنباء.



وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، ورئيس حكومة "الوفاق" الليبية، فايز السراج، سيجريان محادثات في موسكو اليوم، وقد يوقعان اتفاقاً لوقف النار في ليبيا.

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ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن السراج قوله إن التوقيع على وقف إطلاق النار خطوة للدفع بالاتفاق إلى الأمام، كما أن قبول وقف إطلاق النار يأتي من موقف قوة حفاظاً على اللحمة الوطنية.

إلا أنه قال إن قواته مستعدة لاستئناف العمليات العسكرية في حال حدوث أي خرق للاتفاق.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة أنباء "انترفاكس"عن ليف دينجوف، رئيس مجموعة الاتصال الروسية بشأن ليبيا، قوله إن حفتر والسراج سيلتقيان لبحث "إمكانية التوقيع على هدنة وتفاصيل مثل هذه الوثيقة"