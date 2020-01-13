الحرائق تلتهم شعبية رئيس الوزراء الأسترالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

تلقى معدل القبول لشخص رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ضربة قوية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تعامله مع أزمة حرائق الغابات التي اجتاحت البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية. وتراجعت شعبية موريسون بمقدار 8% منذ أوائل ديسمبر(كانون الأول) الماضي، ليصل إلى درجة تأييد بلغت 37%، وفقاً لمسح أجرته صحيفة "ذا أستراليان" المحافظة. وتفوق زعيم حزب العمال المعارض أنتوني ألبانيز، على موريسون بحصوله على 46% كمرشح مفضل لمنصب رئيس الوزراء، وكشف الاستطلاع أن 59% غير راضين عن أداء موريسون. وتم استطلاع رأي ما مجموعه 1505 ناخب بين يومي الأربعاء والسبت في أول استطلاع للرأي ينُشر عام 2020 بهامش خطأ يبلغ 2.5%، وتعد هذه الأرقام الأسوأ لموريسون منذ توليه قيادة حزبه الليبرالي المحافظ في أغسطس(آب) من عام 2018. وأتت حرائق الغابات في أستراليا التي بدأت في وقت مبكر هذا الموسم في سبتمبر(أيلول) الماضي، على أكثر من 10 ملايين هكتار من الأراضي، كما تسببت في مقتل 28 شخصاً ودمار أكثر من 2000 منزل.

