داعش يقصف ميليشيا إيرانية في البوكمال السورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، إلى تسلل خلايا تنظيم الإرهابي عبر البادية واستهداف مواقع لقوات النظام والميليشيات الموالية لإيران في قرية العباس بريف مدينة البوكمال بقذائف الهاون، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن. وسمع دوي انفجارين متتاليين، مساء الأحد، في قرية الرمادي الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران. ووثق المرصد استهدافات عدة منذ بداية العام الجاري من طائرات مسيرة مجهولة، حيث قصفت الطائرات المجهولة في 10 يناير(كانون الثاني) مستودعات وآليات تابعة لقوات الحشد الشعبي الموالية لإيران في منطقة البوكمال عند الحدود السورية العراقية، حيث قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص من جنسيات غير سورية. ولفت المرصد في وقت سابق إلى تغيير الميليشيات الموالية لإيران مواقعها مع نقل أسلحتها الثقيلة إلى ضفاف نهر الفرات والبساتين، لإخفائها وتمويهها تفادياً لضربات أمريكية متزامنة مع عمليات العسكرية وقصفها لموكب قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

