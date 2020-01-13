شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيسة هونغ كونغ: قوتنا كمركز مالي لم تتأثر بالاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020 قالت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام اليوم الإثنين، إن الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية على مدى شهور في تلك المدينة التي تحكمها الصين لم تقوضها كمركز مالي عالمي. وأضافت خلال منتدى مالي في هونغ كونغ إنها "واثقة من تجاوز المدينة كل الخلافات، وتحقيق ما تصبو إليه من مجتمع موحد واقتصاد مزدهر".





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