دعوات في العراق لـ"تسريع" تسمية مرشح لتشكيل الحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

دعا النائب المستقل في البرلمان العراقي عباس العطافي، الأطراف السياسية إلى السعي لتدارك وضع البلاد في هذه المرحلة وتشكيل حكومة تلبي مطالب العراقيين. وقال العطافي لصحيفة "الصباح" الصادرة، اليوم الإثنين، إنه "على الأطراف المعنية السعي لتدارك وضع الـبلاد في هـذه المرحلة العصيبة وأن عليها أن تدرك الخطر في عدم وجود حكومة حقيقية تمثل الشعب، وقادرة على تلبية كل المطالب التي تحقق طموحاته". وأضاف أن "الحوارات مازالت مستمرة بين الكتل السياسية بشأن الاتفاق على اسم مرشح لمنصب رئيس الوزراء وعلى الكتل السياسية المعنية بهذا الملف الاتفاق بأسرع وقت ممكن وأن تطرح شخصيات مقبولة سياسياً حسب مطالبات الشارع". وذكر النائب العراقي إن "الحكومة الحالية حكومة قدمت اسـتقالتها وانتهى دورها وتحولـت إلى تصريف أعمال ولا تستطيع الاستمرار بهذا الـشكل لمدة ثلاثة سنوات وأن الشارع العراقي رفض الشخصيات التي طرحت لمنصب رئيس الـوزراء وعلى الـكـتـل السياسية أن تتوحد الآن وخاصة لكتل المعنية بترشيح رئيس وزراء من أجل حسم الموقف". وأوضح أن "استمرار الكتل السياسية بالتشاور والحوار فيما بينها سينتج اسـم مرشح خلال الأيام المقـبلة وحسم الملف خلال الأسبوع المقبل وإن المصلحة العامة تتطلب أن تتضافر كل الجهود من أجل الخروج بحكومة تلبي طموحات الشارع، وأن تكون قادرة على إدارة أوضاع البلد الاقتصادية والسياسية، وتعمل على إعادة بـناء وتأهـيـل المؤسسات المهـمة والحيوية، وستكون مدعومة مـن مجلس النواب بكل مكوناته". وكان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي قد قدم استقالته مطلع الشهر الماضي تحت ضغط المظاهرات الاحتجاجية لكن الكتل السياسية في البلاد اخفقت في تقديم مرشح مستقل لتشكيل حكومة جديدة تمهد لإجراء الانتخابات المبكرة بفترة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر. ويصر المتظاهرون على أن يكون المرشح لشغل منصب رئيس الوزراء شخصية مستقلة كفؤة لم يسبق لها أن تسلمت منصبا قياديا في البلاد.

