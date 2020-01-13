إضراب وإغلاق شوارع في محافظة كربلاء العراقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

شهدت مدينة كربلاء العراقية، اليوم الإثنين، إضراباً تمثل بإغلاق الدوائر الحكومية والشوارع والجسور، استنكاراً لمقتل متظاهرين خلال الساعات الـ 24 الماضية برصاص القوات الأمنية وسط مدينة كربلاء 118 كم جنوب بغداد. وقال شهود عيان إن "متظاهرين شرعوا منذ ساعات الصباح الأولى بإغلاق الطرق والجسور الرئيسية بالإطارات، ومنعت حركة السيارات والتنقل بين الأحياء، ما أدى إلى عدم قدرة الموظفين على الوصول إلى مقار عملهم. وحسب الشهود، قامت مجاميع من المحتجين بإغلاق مباني جامعة كربلاء وجامعة أهل البيت الأهلية، ونصبوا سرادق اعتصام لمنع وصول الطلاب والانتظام بالدوام الرسمي. وشملت عملية الإضراب حركة السيارات في مناطق وسط كربلاء، فيما شوهد المواطنون وهم يتوجهون إلى ساحة التظاهر للمشاركة في المظاهرات الاحتجاجية، مشياً على الأقدام في ظل انتشار أمني كبير، وخاصة في محيط ساحة التربية مركز الاعتصامات والتظاهرات الاحتجاجية في كربلاء. وشهدت مدينة كربلاء الليلة الماضية اضطرابات أدت الى إحراق مقر منظمة بدر الشيعية بزعامة هادي العامري، وعدد من الأبنية والمطاعم.

