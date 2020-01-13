جونسون أيرلندا الشمالية تمر بـ"لحظة تاريخية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ"لحظة تاريخية" في إيرلندا الشمالية، التي يتوجه إليها اليوم الإثنين بعد أن توصلت إلى اتفاق يضع حداً لـ 3 سنوات من الشلل السياسي. واختار برلمان إيرلندا الشمالية زعيمة الحزب الوحدوي الديموقراطي إرلين فوستر أول أمس السبت لتولي رئاسة حكومة الإقليم التابع للمملكة المتحدة. وقال جونسون في بيان "هذه لحظة تاريخية لشعب إيرلندا الشمالية"، وأضاف أن "برلمان إيرلندا الشمالية يجتمع مجدداً بعد 3 سنوات بوجود حكومة جديدة يمكنها الآن المضي قدماً لتحسين حياة الناس والعمل لجميع المجتمعات في إيرلندا الشمالية". وكان الوحدويون والجمهوريون توصلوا في اللحظات الأخيرة الجمعة الماضي إلى اتفاق يضع حداً للشلل، وصادق الحزب الوحدوي الديموقراطي والشين فين على مسوّدة اتّفاق نشرته الحكومة البريطانية مساء الخميس الماضي، يعترف للمرة الأولى رسمياً باللغة الإيرلندية.

