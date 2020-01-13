شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تداول مشاهد لإطلاق الرصاص مع تجدد المظاهرات في إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020 أظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إطلاق أعيرة نارية في محيط احتجاجات بإيران نُظمت بعد أن اعترفت طهران بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ، راح ضحيتها 176 قتيلاً. ولم يتسن على الفور التأكد من صحة اللقطات التي نشرت في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، والتي أظهرت كذلك آثار دماء على الأرض وصوراً لأشخاص بدا أنهم من أفراد الأمن في أجزاء أخرى من المنطقة يحملون بنادق. وأظهرت منشورات أخرى الشرطة في زي مكافحة الشغب تضرب المحتجين بالعصي في الشارع في حين يصيح الناس على مقرب قائلين "لا تضربوهم".





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