شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 2 وإصابة آخرين في مظاهرات بكربلاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020 أفاد متظاهرون اليوم الأحد أن متظاهرين اثنين قتلا وأصيب نحو 10 آخرين، عندما فتحت القوات الأمنية الرصاص أمس السبت لتفريق متظاهرين حاولوا اقتحام مبنى محافظة كربلاء (118 كيلومتراً جنوبي بغداد). وأبلغ الشهود أن "متظاهرين حاولوا اقتحام مبنى محافظة كربلاء وقامت القوات الأمنية بتفريقهم بإطلاق الرصاص لمنع وصولهم إلى المبنى، مما تسبب بمقتل متظاهرين اثنين وجرح نحو 10 آخرين وسط مدينة كربلاء". وتسعى القوات الأمنية إلى حصر المتظاهرين في ساحة التربية مركز الاعتصام وعدم توسيع دائرة التظاهر منذ انطلاقها قبل أكثر من 100 يوم.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 2 وإصابة آخرين في مظاهرات بكربلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.