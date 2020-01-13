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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزعتر: نجاح موسكو في راعية وقف إطلاق النار بليبيا يعكس فشل الموقف العربي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قال الكاتب والمحلل السياسي خالد الزعتر، إن نجاح موسكو في رعاية وقف إطلاق النار بليبيا هو فشل يضاف للموقف العربي الذي لايزال يراوح مكانه في خطاب التنديد والاستنكار ويعكس عدم قدرة الموقف العربي على إحداث تغيير في الملفات العربية وأن يكون قادراً على قيادة زمام المبادرة.
وأكد أن رعاية روسيا وقف إطلاق النار في ليبيا يعكس مدى فاعلية السياسة الروسية وتأثيرها والتي استطاعت أن تتخطى خطابات المناشدة لإرساء قواعد وقف إطلاق النار، ما يؤهلها لأن تكون طرفاً يحظى بالثقة في تسوية وحلحلة الصراعات سياسيا.
وتابع، عبر حسابه على تويتر: فايز السراج يقول إنه في حال أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار سنعاود العمليات العسكرية بقوة.. لا فتا إلى أنه من الأولى على رئيس حكومة الوفاق في ليبيا أن يتحدث بالمنطق لأن ميزان القوة لا يميل لصالحه وبالتالي هو ليس مؤهلا لأن يتحدث بلغة التهديد.
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