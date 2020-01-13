المتحدث باسم حكومة إيران: تصرفات السفير البريطاني غير مقبولة أبداً

رأى المتحدث باسم ​الحكومة الإيرانية​ ان "تصرفات ​السفير البريطاني​ في طهران روب ماكير غير مقبولة بالمرة وذلك بعد احتجازه لفترة وجيزة عقب احتجاج".

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