اليونيسكو: 30 بالمئة من سكان العالم لا تصلهم المياه و60 بالمئة دون صرف صحي

كشفت "منظمة ​الأمم المتحدة​ للتربية والثقافة - ​اليونيسكو​" أنّ "30 بالمئة من سكان العالم لا تصلهم ​مياه الشرب​، و60 بالمئة لا يمتلكون مرافق آمنة للصرف صحي".

وأوضحت في بيان، أنّ "ثلاثة من كلّ عشرة أشخاص لا يحصلون على مياه شرب آمنة، وما يقرب من نصف الأشخاص الّذين يشربون الماء من مصادر غير مأمونة يعيشون في صحاري ​جنوب إفريقيا​. كما لا يستطيع ستة من أصل عشرة أشخاص الوصول إلى خدمات ​الصرف الصحي​ المدارة بأمان، ويمارس واحد من بين تسعة أشخاص التبرّز في العراء".

ولفتت إلى أنّه "يتمّ ترك الأشخاص من مجموعات مختلفة دون مياه لأسباب مختلفة، ويمثّل التمييز والإقصاء والتهميش واختلال السلطة وعدم المساواة الماديّة من بين العقبات الرئيسيّة الّتي تحول دون تحقيق حقوق الإنسان في مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية للجميع، وتحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه في خطة عام 2030".