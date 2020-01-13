أفادت وكالة "فارس" الإيرانية أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أبلغ الأجهزة المعنية في إيران، بقرار تعديل قانون مواجهة القرار الأميركي الذي اعتبر الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية".
وصوت البرلمان الإيراني مؤخرا على وضع البنتاغون وكل من لعب دورا في اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، على لائحة الإرهاب، كما صوت البرلمان على تعديل قانون إجراءات الرد على جرائم الولايات المتحدة، الذي سبق أن صوت عليه بعد وضع واشنطن الحرس الثوري على قائمة الإرهاب قبل أشهر.
يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أدرج في نيسان الماضي، الحرس الثوري الإيراني على لائحته للمنظمات الإرهابية، في سابقة هي الأولى من نوعها في إدراج كيان حكومي أجنبي على لائحة الإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني قرر تعديل قانون مواجهة القرار الأميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.