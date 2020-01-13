روحاني قرر تعديل قانون مواجهة القرار الأميركي

أفادت وكالة "فارس" ال​إيران​ية أن الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، أبلغ الأجهزة المعنية في إيران، بقرار تعديل قانون مواجهة القرار الأميركي الذي اعتبر ​الحرس الثوري الإيراني​ "منظمة إرهابية".

وصوت ​البرلمان الإيراني​ مؤخرا على وضع ​البنتاغون​ وكل من لعب دورا في اغتيال قائد ​فيلق القدس​ في الحرس الثوري، ​قاسم سليماني​، على لائحة ​الإرهاب​، كما صوت البرلمان على تعديل قانون إجراءات الرد على جرائم ​الولايات المتحدة​، الذي سبق أن صوت عليه بعد وضع ​واشنطن​ الحرس الثوري على قائمة الإرهاب قبل أشهر.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أدرج في نيسان الماضي، الحرس الثوري الإيراني على لائحته للمنظمات الإرهابية، في سابقة هي الأولى من نوعها في إدراج كيان حكومي أجنبي على لائحة الإرهاب.