مباحثات سورية إيرانية لتعزيز العلاقات الثنائية

التقى امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني في طهران رئيس الوزراء السوري عماد خميس.
وكان خميس قد وصل الى طهران مساء الاحد وجرت له مراسم استقبال رسمية صباح اليوم الاثنين من قبل النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري.
وفي وقت سابق عقدت جلسة مباحثات رسمية بين الوفد الحكومي السوري مع جهانغيري تناولت العلاقات الثنائية بين سوريا وإيران وأهم القضايا الثنائية والإقليمية.
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