مباحثات سورية إيرانية لتعزيز العلاقات الثنائية

التقى امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني ​علي شمخاني​ في طهران رئيس الوزراء السوري ​عماد خميس​.

وكان خميس قد وصل الى طهران مساء الاحد وجرت له مراسم استقبال رسمية صباح اليوم الاثنين من قبل النائب الاول للرئيس الايراني ​اسحاق جهانغيري​.

وفي وقت سابق عقدت جلسة مباحثات رسمية بين الوفد الحكومي السوري مع جهانغيري تناولت العلاقات الثنائية بين ​سوريا​ و​إيران​ وأهم القضايا الثنائية والإقليمية.