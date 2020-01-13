سفير العراق لدى طهران: نقر بحق إيران في الرد ولكن ليس على أراضينا

أكد السفير ​العراق​ي لدى ​طهران​، سعد جواد قنديل، أن "​بغداد​ تقر بحق إيران في الرد على اغتيال قائد ​فيلق القدس​، ​قاسم سليماني​، ولكن في نفس الوقت لا نريد أن يكون هذا الرد على الأراضي العراقية، لأننا لا نريد أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات"، مشيرا الى أن "إبلاغ طهران لبغداد بالضربة الصاروخية على قواعد في العراق، لا يبرر خرق السيادة العراقية".

وفي حديث لوكالة "سيوتنيك"، لفت الى أنه "لم يكن هناك متسع من الوقت لإبلاغ التحالف بالضربة الإيرانية لأن طهران أبلغتنا إما قبل الضربات بفترة قصيرة جدا، أو أثناء الضربات، ولم يكن هناك متسع من الوقت"، مبينا أن "طهران لم تقدم ردا حتى الآن على الاحتجاج الذي تقدمت به بغداد رسميا للسفير الإيراني في العراق. استدعينا القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وأبلغناه بضرورة إبعاد العراق عن ساحة الصراع وعدم اتخاذ الأراضي العراقية ساحة لتصفية الحسابات بين الطرفين الأمريكي والإيراني .. حتى الآن لم يصلنا رد رسمي من قبل ​السلطات الإيرانية​ بهذا الموضوع".