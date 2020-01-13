الدفاع المدني: العمل على سحب السيول من داخل مبنى قيد الإنشاء في أميون

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ يعملون على سحب المياه الّتي غمرت أساسات مبنى قيد الإنشاء في ​أميون​ - ​الكورة​"، موضحةً أنّ "العمل سيستمر لساعات طويلة إلى حين إبعاد خطر ​السيول​ عن المبنى بشكل تام".

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