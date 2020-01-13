أعلن نقيب اصحاب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​ بعد لقائه وزير الصحة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جميل جبق​ ان "المستشفيات غير قادرة على الاستحصال على ​المستلزمات الطبية​ بالسعر الرسمي وقد وصلنا إلى صلب ​الأزمة​ قبل الموعد المتوقع".

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كانت هذه تفاصيل خبر نقيب أصحاب المستشفيات: وصلنا إلى صلب الأزمة قبل الموعد المتوقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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