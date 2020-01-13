هارون: المستشفيات لا تسطيع تلبية كل طلبات المرضى مهما كانت الجهات الضامنة

اعلن نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون عن اجتماع مع الضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة غدا، مؤكدا ان "المستشفيات لا تسطيع تلبية كل طلبات المرضى مهما كانت الجهات الضامنة والامور متجهة من سيء الى أسوأ".
وفي حديث تلفزيوني ، راى هارون هناك انكارا للواقع الاقتصادي من قبل المسؤولين.
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