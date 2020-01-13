هارون: المستشفيات لا تسطيع تلبية كل طلبات المرضى مهما كانت الجهات الضامنة

اعلن نقيب اصحاب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​ عن اجتماع مع ​الضمان الاجتماعي​ و​تعاونية موظفي الدولة​ غدا، مؤكدا ان "المستشفيات لا تسطيع تلبية كل طلبات المرضى مهما كانت الجهات الضامنة والامور متجهة من سيء الى أسوأ".

وفي حديث تلفزيوني ، راى هارون هناك انكارا للواقع الاقتصادي من قبل المسؤولين.