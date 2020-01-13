كاظم ابراهيم: سنتوقف عن العمل اذا تم توقيف صاحب أي فرن

ناشد رئيس اتحاد ​نقابات المخابز والافران​ ​كاظم ابراهيم​، المديرة العامة ل​وزارة الاقتصاد​ ​عليا عباس​ لتأمين موعد للنقابة مع وزير الاقتصاد حتى يتم البحث في موضوع سعر ​رغيف الخبز​. وفي حديث اذاعي ضمن برنامج نقطة على السطر مع الزميلة نوال ليشع عبود، علق ابراهيم على موضوع سعر ربطة الخبز، أكد ابراهيم أن "دراسة وزارة الاقتصاد وضعتها عندما كان ​سعر الدولار​ 1500 ليرة واليوم تخطى سعره 2000 ليرة"، معتبرا "اننا سنستمر بقوة ​السلطة​ وعندما يتوقف صاحب اي فرن بعد ساعة سنتوقف فوريا عن العمل".

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