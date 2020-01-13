شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تهاجم الحكومة بسبب تقتين قطعة أرض بالمنوفية: إهمال وأياد مرتعشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شيرين القشاش عضو مجلس النواب عن تقدمها بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف ووزير التنمية المحلية عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة وذلك بشأن قطعة الأرض الخالية من واضعي اليد بالناحية الشرقية لقرية البتانون محافظة المنوفية والبالغ مساحتها 9813.61 والمملوكة بالكامل لوزارة الأوقاف إعمالا لحكم المحكمة 8219 لصالح الوزارة .

وقالت "القشاش " إنه منذ صدور هذا الحكم وحتى الآن لم يتم التسجيل العيني لهذه الأرض مما يترتب عليه عدم استغالها للمنفعة العامة لأهالي البتانون، مضيفة أنها تقدمت لتخصيص هذه الأرض لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإنشاء مجمع مدارس يخدم القرية و المحافظة و لم يتحرك أحد من الوزارة للرد على طلبي علما بانه تمت موافقة وزارة التعليم ممثلة في الأبنية التعليمية وخاطبت الوحدة المحلية للقرية و لم يتم الرد أيضا.

وانتقدت عضو مجلس النواب، عدم الاستجابة لمطالب الأهالى نتيجة الإهمال وعدم المسئولية والأيادي المرتعشة في اتخاذ القرار ، متسائلة إلى متى سنظل نعانى من عدم الرد على اقتراحاتنا وطلباتنا في الوقت الذى يوجد فيه من يعرقل مسيرة البناء والتنمية ويخالف توجيهات القيادة السياسية وحرصها على تلبية مطالب المواطنين والمصلحة العامة، مطالبة بسرعة مناقشة طلب الإحاطة الذى تقدمت به واتخاذ ما يلزم تجاه تقنين قطعة الأرض .