شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء بالبرلمان: قواعد لتنظيم توصيل العدادات الكودية الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، عن موافقة مجلس الوزراء علي إعادة توصيل العدادات الكودية للمناطق العشوائية، مؤكدا أنه سيتم تغيير جميع الممارسات لعدادات كودية وفقا لقواعد تنظيمية يتم وضعها حاليا، مضيفا خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي لمناقشة أكثر من 30 طلب إحاطة حول الفواتير الجزافية للكهرباء، أنه يتم حاليا وضع قواعد تنظيمية في هذا الصدد، للحصول علي موافقة مجلس الوزراء في شكلها النهائي، ومن المتوقع أن تكون هذه القواعد أمام المواطنين خلال الشهر المقبل.

وتابع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، "عندما لم تسرى المصالحات في مخالفات البناء بوتيرة عالية، تقدمت لمجلس الوزراء بإعادة توصيل العدادات الكودية وتم الموافقة علي ذلك، وهنلغي الممارسات نهائيا".

واستطرد محمد شاكر، بتأكيده، أنه بمجرد تصالح في مخالفات البناء، ويقنن المواطن وضعه سيتم تحويل العداد الكودي إلي عداد عادي باسمه، لافتا إلي هناك نحو 3 ونصف مليون عداد كودي علي الشبكة حاليا.

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وكان النائب سعيد طعيمة، قد انتقد خلال كلمته غلق وزارة الكهرباء باب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية منذ شهر يونيو، بدعوى صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء برغم انها كانت مفتوحة من قبل وعليه يقوم المواطن باللجوء متحايلا بإدخال التيار الكهربائي بالطريق الخلفي عن طريق السرقة أو بممارسة تثقل كاهله، وحتي تاريخه لم يتم فتح الباب أمام العدادات الكودية من جديد رغم ان في ذلك خسارة علي الدولة والمواطن.