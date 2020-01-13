تطوان..استنفار عقب العثور على جثة رجل متحللة-التفاصيل

عثر عدد من المواطنين، مساء أمس الأحد، على جثة رجل، بقطعة أرضية مهجورة، بحي “كويلما”، في مدينة تطوان.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن جثة الرجل بدأت تظهر عليها علامات التحلل، بينما تبقى أسباب وفاته مجهولة لحد الأن.

واستنفرت الجثة مصالح الأمن بالمدينة، التي حلت إلى عين المكان، وتم انتشال الجثة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات، بمستشفى سانية الرمل، قصد إخضاعها لتشريح طبي، فيما فتحت السلطات المعنية تحقيقا في أسباب الوفاة،

وخلف الحادث صدمة لدى السكان أثناء انتشال الجثة، في انتظار تحديد هويتها وظروف وملابسات وفاتها.