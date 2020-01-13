تحرير مخالفات في مجد الكروم وضبط سلاح في نحف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفذت الشرطة ووحدة الدراجات النارية التابعة لشرطة السير حملة خاصة في قرية مجد الكروم، أمس الأحد، تم خلالها تسجيل 48 مخالفة في أقل من 3 ساعات.

وجرى خلال الحملة توقيف سائق، في العشرينيات من عمره من سكان مجد الكروم، للفحص، والذي تبين خلاله أنّه تمّ تعديل سيارته وإجراء تحسينات عليها بشكل غير قانوني والتي تم إنزالها عن الشارع لدوافع أمنية، وفقا لادعاء الشرطة. وعليه تم التحرز على السيارة لمدة 30 يوما واستدعاء السائق للمثول أمام المحكمة.

وفي نحف، داهمت وحدات خاصة تابعة للشرطة و"حرس الحدود" منزل أحد المواطنين، أمس، وأجرت تفتيشا فيه، وضبطت مسدسا من طراز "غلوك" وبندقية من طراز "m16" وأمشاط ذخيرة ووسائل قتالية مختلفة. وتم توقيف مشتبهين على ذمة التحقيق، واليوم ستتم إحالة المشتبهين إلى محكمة الصلح في مدينة حيفا للنظر في طلب الشرطة تمديد فترة توقيفهما.

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ضبط سلاح في نحف، أمس (الشرطة)

ووفقا للشرطة فإنها تواصل أنشطتها الحازمة للحد من ظاهرة حيازة الأسلحة غير القانونية واستعمالها في المجتمع العربي بهدف ضمان أمن وسلامة المواطنين، في حين تواصل لجنة المتابعة وقيادات المجتمع العربي نشاطات مناهضة للعنف وجرائم القتل وتحميل الحكومة والشرطة كامل المسؤولية بسبب تواطئها مع العنف والجريمة وعدم توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في البلاد.

3 جرائم قتل بالمجتمع العربي منذ مطلع العام 2020

ومنذ مطلع العام الجاري 2020، اقتُرفت 3 جرائم قتل في المجتمع العربي سقط ضحيتها، ساهر أبو القيعان من حورة، وحمادة طه من كفر قاسم، والفتى محمود العبيد من الرملة، علما أنه في العام الماضي قُتل 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، كما قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.