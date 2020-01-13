مصر: انتقاد "تقصير" السلطات في البحث عن بحارة الغردقة المفقودين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات للمساهمة في البحث عن 4 بحّارة مفقودين من مدينة الغردقة، الذين اختفوا في البحر الأحمر قبل ثمانية أيام.

وكان الصيادون الأربعة في رحلة صيد داخل مياه مدينة الغردقة، قبل أن تختفي آثارهم في عرض البحر، بينما تواصل عائلاتهم بالبحث عنهم بمعاونة السلطات وأصحاب المراكب والبحارة بمدينة الغردقة، لكن البعض انتقد الإهمال الحكومية.

وتصدر وسم "#بحاره_الغردقة_المفقودين"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مع دعوات للبحث عن الصيادين الأربعة، وتوجيه انتقادات لـ"تقصير السلطات"، في عملية البحث.

وقال البعض إن أهلي المفقودين، هم وحدهم من يبحث عنهم، فيما أشار آخرون إلى أن السلطات تبحث عنهم لكن بـ"إهمال" واضح.

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وكتب حساب "الثورة مأنتخة: "4 بحاره مفقودين ف البحر بقالهم 8 أيام مفيش حد غير الأهالي بيتحرك للبحث عنهم ، 4 أسر بتموت كانوا لحظه مستنيه حد يطمنهم استأذنكم نفعل الهاشتاج لعل مسئول ياخد باله اللهم احفظهم وردهم الى أهليهم سالمين غانمين يارب العالمين".

وقالت سارة عبدو: "لازم المحافظ يأمر بطيارة تلف البحر الاحمر كله للبحث عنهم مش مجردطيارة تطلع قبل المغرب بساعه ويبقي كده بحثت".

وكتبت فاطمة عدلي: "ساعدوناااا نفعل الهاشتاج أهلنا مش لقينهم في البحر بقلنا 8 ايام بندور عليهم ومش لقينهم ساعدونا يمكن المسؤولين يتحركو لو كانو اجانب كانت الدنيا اتقلبت عليهم بس دول مصرين محدش راضي يتحرك من مكانوو

يمكن المسؤلين يتحركو أسرع كل يوم في خطر علي أرواحهم".

وكتب "بوبو": "نتمني مساعدتكم يمكن المسئولين يتحركوا أسماء الصياديين المفقودين وصورهم الريس ناجى حسن أبو احمد الريس عدلى احمد ناجى اسلام محمد موسى خرجوا فى رحلة صيد ثم انقطعت أخبارهم ولم يعودوا حتى الآن . اللهم ردهم الى أهلهم سالمين اللهم فرحنا بقدومهم".