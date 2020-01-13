النقب: اتفاق يعيد طلاب القرى مسلوبة الاعتراف لمقاعد الدراسة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عاد طلاب القرى العربية، مسلوبة الاعتراف، التابعة لمجلس القيصوم الإقليمي في منطقة النقب، جنوبي البلاد، إلى مقاعد الدراسة اليوم، الإثنين.

وبحسب المعلومات المتوفرة، عُقد اتفاق بين مجلس القيصوم الإقليمي، وبين وزارة التربية والتعليم، وبوموجبه اتُفق على توفير السفريات لطلاب القرى مسلوبة الاعتراف في النقب بشكل مبدئي، وجاء هذا الاتفاق بعد التماس قُدم من قبل عدة جهات إلى المحكمة، وأفيد أنه اتفاق مبدئي.

يذكر أن نحو 18 ألف طالب في القرى العربية، مسلوبة الاعتراف التابعة لمجلس القيصوم الإقليمي حُرموا، أمس، من العودة لمقاعد الدراسة بسبب عدم توفر سفريات تقلهم إلى مدارسهم البعيدة عن أماكن سكنهم. واضطر الطلاب إلى البقاء في بيوتهم على خلفية الخلاف بين المجلس الإقليمي ووزارة التربية والتعليم حول الميزانيات لتوفير السفريات لطلاب القرى مسلوبة الاعتراف.