الذهب ينخفض مع توجه المستثمرين للأسهم الآسيوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت أسعار الذهب اليوم الإثنين، انخفاضا، متأثرة بانحسار المخاوف تجاه اتفاق تجار مرتقب بين الولايات المتحدة والصين، حيث ضخ المستثمرون أموالهم في الأسهة الآسيوية، لترتفع إلى أعلى مستوى منذ 19 شهرا.

وجاء تراجع أسعار الذهب، قبل توقيع الاتفاق التجاري الذي شجّع المستثمرين على العودة للأصول عالية المخاطر، مبتعدين عن هذ المعدن الثمين.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1553.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 8:30 صباحا. ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 في المئة إلى 1555.80 دولار.

وصعدت الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 19 شهرا قبل توقيع اتفاق "المرحلة واحد" في البيت الأبيض المقرر يوم الأربعاء.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، يوم الأحد، إن التزامات الصين في اتفاق "المرحلة واحد" التجاري لم تتغير خلال عملية الترجمة التي استغرقت وقتا طويلا وستُعلن هذا الأسبوع.

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كما ساهم في تهدئة المخاوف أكثر تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم السبت، ذكر أن واشنطن وبكين اتفقتا علي إجراء محادثات نصف سنوية بهدف دفع الإصلاحات في البلدين وحل الخلافات.

وارتفعت أسعار الذهب 18 في المئة العام الماضي، على خلفية النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم الذي استمر طويلا.

وصعد الدولار قبل التوقيع مما يزيد تكلفة الذهب للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نرل البلاديوم 0.1 غب المئة إلى 2114.62 دولار للأوقية وتراجعت الفضة 0.4 في المئة إلى 18.02 دولار وهبط البلاتين 0.5 في المئة إلى 973.51 دولار.