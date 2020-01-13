شكرا لقرائتكم خبر عن أمجد طه يكتب عن شرط إبعاد الكيان التركي والدور القطري عن أزمة ليبيا والان مع التفاصيل

الإثنين 13 يناير 2020 كتب الخبير في الشؤون السياسية، أمجد طه، إن رئيس حكومة الوفاق الليبي "السراج" ممثلاً لمليشيات طرابلس وإدارة الوفاق طلب بشكل رسمي لقاء السيد خليفة حفتر قائد جيش ليبيا، في روسيا".

وأضاف طه في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" شرط دراسة قبول اللقاء، Advertisements إبعاد الكيان التركي والدور القطري عن الأمر". وأضاف "الإعتراف بأحقية محاربة الجيش الليبي بقيادة القائد السيد خليفة حفتر، للإرهاب والفساد"

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