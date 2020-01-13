اليمن.. العميد المتقاعد "فيصل حلبوب" يكشف عن مستقبل قضية الجنوب

الإثنين 13 يناير 2020

كشف الخبير العسكري العميد المتقاعد "فيصل حلبوب"،عن مستقبل قضية الجنوب.



وقال "حلبوب": حاليا بعد نضال طويل وصبر شديد ومعاناة عاشها شعب الجنوب وأنين وصل صداه إلى أرجاء العالم أصبح اليوم وضع الجنوب وقضيته بين يدي التحالف العربي ومجلس الأمن فربما انهم قد عاشوا مع حكومات الشرعية خلال خمس سنوات وعرفوا كل سلوكها وفلسفتها لذلك لا أعتقد أن هناك من لازال يفكر أن من بطن هذه الحكومات سيتخلق يوماً ما نظام عادل أو دولة مدنية ينشدها شعب الجنوب،وليس هناك طريق غير الجنوب حنوب والشمال شمال وكفى المؤمنين شر القتال.

Advertisements

وحول فتوي هيئة علماء اليمن بشأن الجنوبيين ، قال أما فتوى علماء اليمن فستضل شاهد للتاريخ عن جهل من أداروا اليمن في هذه المرحلة وكيف حكموا على شعب الجنوب بالتكفير والاعدام بسبب جرائر هم من افتعلها .ويمكرون والله خير الماكرين، والله يمهل ولا يهمل.