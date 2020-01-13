إيران.. سقوط جرحى من المتظاهرين برصاص قوات الأمن في طهران

الإثنين 13 يناير 2020

أدت المواجهات بين قوات الأمن الإيرانية ومتظاهرين في وسط طهران إلى سقوط جرحى، إذ ذكرت مصادر محلية أن قوات الأمن تستخدم الرصاص المطاطي لتفريق المحتجين، كما اعتقل الأمن عددا من المتظاهرين بعد مواجهات عنيفة وسط طهران.



وقالت مصادر محلية إن مقر الحرس الثوري في مدينة آمل شمال إيران شهد أيضا اليوم تظاهرات.

وذكرت إيران إنترناشيونال عربي على "تويتر" أن محتجين في مدينة سمنان شمال إيران يهتفون: "لا نريد نظام الجمهورية الإسلامية، ونطالب بالاستفتاء".

وكانت تعالت هتافات ضد المرشد الإيراني، علي خامنئي، والحرس الثوري في تظاهرات بعدة مناطق إيرانية.

وردد المتظاهرون هتافات "الموت للديكتاتور" في ميدان آزادي وسط طهران.

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وبدأت تظاهرة حاشدة ضد النظام الإيراني في وسط العاصمة طهران، الأحد، وشهدت اشتباكات مع الأمن. واتسع نطاق التظاهرات في عدة مناطق إيرانية، منها مشهد.

وفي وقت سابق، تجمع عشرات المحتجين مجدداً، الأحد، خارج جامعة في طهران ورددوا هتافات مناهضة للسلطات العليا، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن تغريدات على "تويتر".

من جانبه، هدد الحرس الثوري، المحتجين ردا على الموجة الجديدة من الاحتجاجات. ووصف علي شيرازي، ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، المحتجين "بالتبعية لأميركا وإسرائيل".

وثارت التظاهرات لليوم الثاني على التوالي في أعقاب إقرار الجيش بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية عن طريق الخطأ بعدما ظل لأيام ينفي مسؤوليته.

وشهد مساء السبت انطلاق تظاهرات طلابية أمام جامعة أمير كبير في طهران، وذكرت وكالة فارس أن عدد المحتجين يقدر بنحو 700 إلى ألف شخص